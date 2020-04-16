أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في عز الحجر الصحي...فيديو

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على إنستغرام، وهي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها لؤلؤة مع استمرار الحجر الصحي.

وأرفقت أحلام الفيديو، الذي يظهر ابنتها لؤلؤة بفستان أحمر وسط الهدايا وأضواء تعم المكان بكلمات: "حبيبة أمها كل عام وأنتِ نور قلبي وعيوني بنتي الغالية لولو يارب كل أيامك سعادة وهناء وأشوفك في أعلى المناصب وأزفك عروسا".

وانهالت التهاني من متتبعي الفنانة متمنين السعادة والهناء لابنتها وكل العائلة.

يذكر أن الفنانة أحلام متزوجة من رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري ولها منه "فهد ولؤلؤة وفاطمة".