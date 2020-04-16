الأمير هاري يوجه رسالة لآباء الأطفال المرضى في بريطانيا... فيديو

وجه الأمير هاري رسالة لعائلات الأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة ويتحملون الضغوط في ظل إجراءات العزل العام لاحتواء فيروس كورونا في بريطانيا.

وأثنى الأمير هاري عليهم، لافتا إلى خوضه تجربة الأبوة مؤخرا.

وقال الأمير البريطاني في تسجيل فيديو: "إنها أوقات غريبة بالتأكيد...كل الاحترام إلى كل واحد منكم لأن هذا صعب على الجميع ويشكل صعوبة خاصة عليكم".

Prince Harry video chats with parents of children with complex health needs, organized by British charity WellChild pic.twitter.com/lq5gWMae8q — Reuters (@Reuters) April 16, 2020

وأضاف: "بالتأكيد ستكون هناك أيام صعبة ولا أستطيع حتى أن أتخيل كيف ستكون صعبة عليكم".

وتابع: "عندي طفل واحد عمره 11 شهرا وهو أمر صعب... لذلك أرى أن ما تمرون به كل يوم يستحق، بأمانة، كل التقدير لكل واحد منكم".

وأشار هاري إلى تجربته الخاصة كأب جديد بعد مولد ابنه أرتشي في مايو/ أيار الماضي، خلال سؤاله لهم عن ظروفهم في ظل العزل العام.

وبحسب "رويترز"، يرعى هاري منظمة ويلتشايلد البريطانية الخيرية الداعمة للأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة.

وكان الأمير هاري وزوجته ميغان قد أعلنوا، في أوائل يناير/كانون الثاني، أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية، للتخلص من مضايقات وسائل الإعلام التي تتبعهما منذ سنوات عديدة.

وفي وقت سابق، قال بيان صادر عن مكتبهما إن الزوجين سيركزان الآن وفي الأشهر القليلة المقبلة على أسرتهما، بينما "يطوران منظمتهما المستقبلية غير الربحية".

وأضاف البيان: "يفضل دوق ودوقة ساسكس أن يظل التركيز خلال الأسابيع والأشهر التالية على الاستجابة العالمية لفيروس كورونا".