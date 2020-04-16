حروف اسميهما قربتهما من بعض... وكورونا كان سبب شجارهما... صورة

يقاتل الممرضان الزوجان على الخطوط الأمامية ضد كورونا معًا، ويعملان لساعات طويلة ومرهقة ولا يمكنهما لمس بعضهما بعضا إلا أثناء ارتداء معدات السلامة خوفا من حالة إصابة أحدهما.

يعد كل من ميندي بروك وبن كاير جزءًا من فريق "airway team" بمستشفى "تامبا" العام (ولاية فلوريدا)، حيث يتولان المهمة المعقدة والمعرّضة لخطر كبير المتمثلة في وضع أنابيب التنفس في مرضى جراحة الطوارئ.

تزوج ميندي وبن منذ خمس سنوات عندما كانا في مدرسة التمريض، حيث جلسا بجانب بعضهما بسبب الترتيب الأبجدي، بروك وكاير، وعاشا قصة حب تغيرت أحوالها بسبب ضغط العمل.

ففي الصباح، يتشاجران أثناء القيادة إلى العمل، ويختلفان حول الأغنية التي يريدان سماعها في راديو السيارة، وحول من كان يقوم بغسل الأطباق في المنزل، حيث أن إجراءات كورونا الصعبة تجعلهما متوترين.

قال ميندي: "كنا نتجادل دائما".

في وقت لاحق، التقيا مع بعضهما بين العمليات الجراحية، وتذكرا ما كانا قد نسوه من ذكريات جميلة.

قال ميندي: "المهم هو أن نبقى مع بعضنا، وأن نعمل معًا بالتزام، ونؤيد دائمًا بعضنا بعضا".

وأضاف: "ليس أنا وبن فقط، ولكن الجنس البشري ككل".