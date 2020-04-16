رسميا... الإعلان عن بوستر برنامج رامز جلال في رمضان... صورة

كشفت القناة الحصرية التي سيذاع عبر شاشاتها برنامج الفنان المصري رامز جلال، عن البوستر الرسمي لأشهر برامج المقالب في الوطن العربي، الذي ينتظره الملايين من عام إلى عام في شهر رمضان.

البرنامج الجديد يحمل اسم "رامز مجنون رسمي" وسيتم عرضه حصريا على شاشة "MBC مصر".

ونشرت القناة البوستر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعلن القناة بدء حملة الدعاية الرسمية للبرنامج، استعدادا لعرضه في شهر رمضان.

ويظهر في البوستر، رامز وهو يقف خلف إحدى الهياكل العظمية ممسكا بصاعق كهربائي وفانوس".

View this post on Instagram #رامز_مجنون_رسمي حصريا على #MBCMASR في رمضان A post shared by MBC Masr (@mbcmasrtv) on Apr 16, 2020 at 9:00am PDT

وعلق رامز عبر حسابه الرسمي، قائلا: "بسم الله توكلنا على الله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر

#رامز_مجنون_رسمي رمضان 2020 على #MBCMASR pic.twitter.com/zz4kfyoRsb — Ramez Galal (@ramezgalal) April 16, 2020

وفي وقت سابق، كشفت تقارير عن تفاصيل برنامج رامز جلال، الذي يستعد لعرضه خلال شهر رمضان، وانتهى من تصوير كافة حلقاته، على الرغم من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وتداولت بعض الأنباء عن أن ضحايا البرنامج سيحلون ضيوفا في برنامج حواري عادي، وعند توجيه أحد الأسئلة لهم، التي تكون إجابتها عبارة عن الاختيار بين مجموعة من الصور؛ تكون من ضمن الصور صورة رامز جلال، الذي يظهر حينها ويفاجئ الضيف ويبدأ في مضايقته، بحسب مجلة "هي".

كما أن هناك أنباء متداولة أن الفنانة اليمنية أروى هي من تساعد رامز جلال هذا العام في استدراج ضيوف برنامج المقالب.

يشار إلى أن رامز جلال عرض في شهر رمضان الماضي، برنامج "رامز في الشلال"، والذي يستقدم فيه أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.

يذكر أن رامز جلال يقدم برامج المقالب منذ عام 2011، وكانت البداية مع "رامز قلب الأسد"، ليتبعها ببرامج "رامز ثعلب الصحراء" و"رامز عنخ آمون" على فضائية "الحياة" المصرية، و"رامز قرش البحر" و"رامز واكل الجو" و"رامز بيلعب بالنار" و"رامز تحت الأرض" وأخيرا "رامز تحت الصفر"، وجميعهم عرضوا على شاشة فضائية "إم بي سي مصر" السعودية.