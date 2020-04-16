تسجيل
17:57 GMT18 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رامز جلال

    رسميا... الإعلان عن بوستر برنامج رامز جلال في رمضان... صورة

    © Photo / Facebook/ RamezGalalAc
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104057/02/1040570222_0:107:2048:1259_1200x675_80_0_0_6079d325a4327b6c45d84f2f3304ba0f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202004161045192208-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9/

    كشفت القناة الحصرية التي سيذاع عبر شاشاتها برنامج الفنان المصري رامز جلال، عن البوستر الرسمي لأشهر برامج المقالب في الوطن العربي، الذي ينتظره الملايين من عام إلى عام في شهر رمضان.

    البرنامج الجديد يحمل اسم "رامز مجنون رسمي" وسيتم عرضه حصريا على شاشة "MBC مصر".

    ونشرت القناة البوستر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعلن القناة بدء حملة الدعاية الرسمية للبرنامج، استعدادا لعرضه في شهر رمضان.

    ويظهر في البوستر، رامز وهو يقف خلف إحدى الهياكل العظمية ممسكا بصاعق كهربائي وفانوس".

    View this post on Instagram

    #رامز_مجنون_رسمي حصريا على #MBCMASR في رمضان

    A post shared by MBC Masr (@mbcmasrtv) on

    وعلق رامز عبر حسابه الرسمي، قائلا: "بسم الله توكلنا على الله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

    وفي وقت سابق، كشفت تقارير عن تفاصيل برنامج رامز جلال، الذي يستعد لعرضه خلال شهر رمضان، وانتهى من تصوير كافة حلقاته، على الرغم من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

    وتداولت بعض الأنباء عن أن ضحايا البرنامج سيحلون ضيوفا في برنامج حواري عادي، وعند توجيه أحد الأسئلة لهم، التي تكون إجابتها عبارة عن الاختيار بين مجموعة من الصور؛ تكون من ضمن الصور صورة رامز جلال، الذي يظهر حينها ويفاجئ الضيف ويبدأ في مضايقته، بحسب مجلة "هي".

    قياس غوريلا
    © REUTERS / NEIL HALL
    مخرج برنامج "رامز في الشلال" يكشف حقيقة "الفبركة" (بالفيديو)
    كما أن هناك أنباء متداولة أن الفنانة اليمنية أروى هي من تساعد رامز جلال هذا العام في استدراج ضيوف برنامج المقالب.

    يشار إلى أن رامز جلال عرض في شهر رمضان الماضي، برنامج "رامز في الشلال"، والذي يستقدم فيه أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.

    يذكر أن رامز جلال يقدم برامج المقالب منذ عام 2011، وكانت البداية مع "رامز قلب الأسد"، ليتبعها ببرامج "رامز ثعلب الصحراء" و"رامز عنخ آمون" على فضائية "الحياة" المصرية، و"رامز قرش البحر" و"رامز واكل الجو" و"رامز بيلعب بالنار" و"رامز تحت الأرض" وأخيرا "رامز تحت الصفر"، وجميعهم عرضوا على شاشة فضائية "إم بي سي مصر" السعودية.

    انظر أيضا:

    فيفي عبده تنافس رامز جلال في برامج المقالب لأول مرة في رمضان 2020
    صحيفة: احتجاز رامز جلال في دبي
    الكشف عن تفاصيل مقلب رامز جلال في رمضان
    "كورونا" يربك حسابات رامز جلال بشأن برنامجه الجديد للمقالب
    الكلمات الدلالية:
    أخبار المنوعات, برامج رمضان, برنامج رامز جلال, رامز جلال, رمضان 2020
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الراقصة سو سيفدا أوزون ترقص على سطح منزلها، برفقة فرقة موسيقية، بسبب الحجر الصحي، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في تركيا، 13 أبريل 2020
    ماذا يفعل زعيم كوريا الشمالية في ظل كورونا... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    يسلبون الأراضي ويقدمون المال من بعدها
    يسرقون وطنك ثم يعطونك منه قليلا
    ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
    ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك