تحد عراقي روسي بين الرياضيين للهروب من ملل الروتين... صور

يواصل نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، صفاء هادي، تدريباته المنزلية في روسيا ليكون جاهزاً للتحديات المقبلة مع فريقه كريليا سوفيتوف بعد الانتتهاء من إجراءات فيروس كورونا في البلاد.

وبما أن صفاء يلازم المنزل في روسيا، خاض تحدٍ رياضي فريد من نوعه مع لاعبة الجمباز الروسية كسينيا بولياكوفا، إذ تم التحدي عن طريق الإنترنت من خلال القيام بتدريبات وحركات رياضية مختلفة، وفقا لـ "السومرية نيوز".

تجدر الإشارة إلى أن صفاء هادي، هو اول لاعب عراقي يلعب في تأريخ الدوري الروسي، بعدما انتقل من صفوف الشرطة العراقية في الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

تسبب تفشي مرض "كوفيد 19" في توقف جميع الأنشطة والمنافسات الرياضية حول العالم، مكبدا الأندية والكيانات الرياضية خسائر هائلة.