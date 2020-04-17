بالفيديو... اعتقال روسي يستخدم الحيلة لخرق الحجر الصحي

أقدم مواطن روسي على تغيير لون سيارته وتحويلها إلى سيارة شبيهة بالسيارات التي تستخدمها لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، وذلك لتضليل الشرطة المرورية في موسكو أثناء الإجراءات الوقائية المفروضة في شوارع العاصمة.

ونشرت وكالة "ماش" الروسية مقطع فيديو عن الحادثة التي انتهت بتوقيف السائق وفرض 7 غرامات مالية بحقه بسبب قيامه بطلاء واستخدام السيارة بشكل غير قانوني.

وأشار السائق الموقوف أنه قام بطلاء سيارته بشكل قانوني وليس هناك أي مسوغ قانوني لاعتقاله، مشيرا أنه طبق القانون كما يجب ولم يخرقه أبدا.

أما السلطات المحلية اعتبرت أن السائق قام باستخدام هذا الطلاء ليتمكن من تجاوز حواجز الشرطة المنتشرة لتطبيق قانون الحجر الصحي.

وقامت الشرطة الروسية بمصادرة السيارة وفرضت على السائق 6 غرامات مالية متعلقة بالسير وغرامة مالية متعلقة بخرقه لقانون الحجر الصحي.