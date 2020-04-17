طلاب ينفذون مقالبا تحرج معلمتهم أثناء التعلم عن بعد... فيديو

نفذ صف كامل من طلاب كلية أمريكية مقلبا طريفا في معلمتهم أثناء التعلم عن بعد من خلال برنامج "زوم".

وقام المستخدم سامويل غرابس، من ولاية كارولينا الشمالية، بنشر مقاطع فيديو المقالب على منصة وسائل التواصل الاجتماعي "تيك توك"، ملتقطًا اللحظات التي فاجأ فيها صف من 24 طالبًا معلمتهم أثناء الدرس.

ويظهر في مقاطع الفيديو كيف وقف الطلاب وابتعدوا عن شاشاتهم وبدؤوا بالرقص فجأة كما بدؤوا بتمرير قلم رصاص فيما بينهم، فيما كانت الأستاذة تنظر إلى ما يحدث بذهول.

وعلق سامويل على المنشور الذي حصل على أكثر من 26 مليون مشاهدة: "قام الجميع في صفنا بتنفيذ مقلب بمعلمتنا".

ويبدأ سامويل بالرقص على النغمة أولا ثم يتبعه الطلاب الآخرون ما أثار ارتباك المعلمة حيث ظنت أولا، أن هناك خطأ ما في الصوت.

وقالت، "أنا أسمع موسيقى، من أين تأتي هذه الموسيقى؟".

وفي الدرس التالي قام الطلاب بمقلب آخر، حيث قال سامويل بعدما اشتكت المعلمة من أدائهم في الامتحان الاخير، بالقول، "هذا هو ما عليه الأمر الآن".

وتبعه الطلاب الآخرون بقول نفس العبارة.

وبعد ذلك نفذ الطلاب مقلبا ثالثا، والذي تتطلب تخطيطا أكبر، وخلال الدرس، طلب سامويل أن يستعير قلم رصاص من زميله، وقام زميله ماكس بتمرير القلم إليه من خلال زملائه الآخرين، لأن شاشة ماكس كانت في أعلى القائمة من اليسار أما شاشة سامويل فكانت في الأسفل من جهة اليمين.

وتفاجأت المعلمة، "مهلا، ماذا يحدث هنا؟ كيف فعلتم ذلك؟".

وفي المقلب الرابع قام الطلاب بالرقص جميعا في الوقت ذاته ومن ثم الابتعاد عن الشاشة، والمعلمة تطلب منهم العودة إلى الدرس، وهو ما لاحظه أحد آباء طالب من الطلاب وسحبه من شعره إلى الصف مرة أخرى.