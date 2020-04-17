رمضان 2020... الكشف عن دور عمرو دياب في مسلسل دينا الشربيني... فيديو

ترددت في الساعات الأخيرة أنباء حول مشاركة الفنان عمرو دياب، في مسلسل الفنانة دينا الشربيني الجديد "لعبة النسيان" والذي من المقرر أن يُعرض خلال شهر رمضان المقبل.

وكشفت صحيفة "النهار" اللبنانية نقلا عن مصادر لها، أن "عمرو دياب سيكون له دور في العمل".

وأوضحت "لكنه يقتصر على الإشراف على الموسيقى التصويرية للمسلسل والتي وضعها عدد من الموسيقيين الذين رشحهم دياب للمنتج السوري محمد مشيش".

View this post on Instagram A post shared by Dina Elsherbiny (@dinaelsherbinyy) on Apr 6, 2020 at 11:44am PDT

وأشارت إلى أن "الفنان عمرو دياب لن يظهر في العمل حتى لو ضيف شرف، وذلك لعدم رغبته في الظهور دراميا في الوقت الحاضر".

كما كشف بعض العاملين في المسلسل، أن النجم عمرو دياب يحرص على التواجد في الاستوديو الخاص بتسجيل الموسيقى للمسلسل، من أجل متابعة اللمسات الأخيرة للموسيقى التصويرية التي سيتم استخدامها ضمن أحداث المسلسل.

وفي وقت سابق، نشر الفنان عمرو دياب عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" جزء من موسيقى تصويريه لعمل مقبل وعلق عليها كاتبا:"قريبا".

ولم يوضح عمرو دياب أو يعطي أي أشارة عن تفاصيل العمل هل هي أغنية جديدة أم شئ آخر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أصدر القائمون على العمل الفني بيانا خاصا، أوضحوا أن المقطع الذي نشره عمرو دياب بالفعل من تتر المسلسل.

يذكر أن مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني ويشاركها في البطولة أحمد داود، وإنجي المقدم، ومحمود قابيل، وروزالين البيه، وعلي قاسم، ورجاء الجداوي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي تحيطه الإثارة والتشويق حيث تجسد دينا دور زوجة تلجأ لخيانة زوجها، وتقع في غرام شخص آخر وهذا ما يجعلها في ورطة وتتعرض لأزمة بعد اكتشاف زوجها لذلك، لينتهي الأمر بإصابتها بفقد ذاكرتها ثم تتوالى الأحداث.