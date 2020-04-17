أسود البحر تأخذ حماما شمسيا على أرصفة مدينة أرجنتينية بسبب الحجر الصحي... فيديو

دخلت أسود البحر شوارع مدينة أرجنتينية بعد خلوها من السكان بسبب إجراءات الحجر المنزلي المتبعة في البلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

انتشرت أسود البحر على أرصفة وشوارع مدينة ديل بلات الأرجنتينية، وتحركت الحيوانات بحرية كاملة واستلقت على الأرصفة لتأخذ حماما شميا وسط ذهول المواطنين.

استغلت أسود البحر إجراءات الحجر الصحي والتزام السكان منازلهم، لتدخل شوارع المدينة بكل حرية، بحسب "thewest".

ونفذت الأرجنتين إجراءات الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة لدى السلطات في البلاد حوالي 2150 حالة في نهاية الأسبوع الماضي، توفي منهم نحو 90 شخصا.

Морские львы вышли на улицы курортного города Мар-дель-Плата в Аргентине. Из-за пандемии коронавируса прежде оживленный курорт опустел. Теперь животные обживают места, где раньше отдыхали туристы и местные жители.#coronavirus #коронавирус pic.twitter.com/L63netuIb4 — ТАСС (@tass_agency) April 16, 2020

وتم تمديد الحجر الصحي مرتين منذ أن تم الإعلان عنه لأول مرة في 13 مارس/ آذار الماضي، ثم تم تمديده للمرة الثانية في 26 مارس/ آذار، ما سبب أضرارا للكثير من القطاعات الاقتصادية في البلاد.