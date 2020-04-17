الحب لا عمر له... رجل عجوز يصعد على رافعة لرؤية زوجته... فيديو

قام نيك أفتغيس البالغ من العمر 88 عامًا، باستئجار رافعة للتكلم مع زوجته التي تعيش في دار رعاية للمسنين.

وقد مر على زواج الزوجين 61 عاما، وكان على الزوجة الانتقال إلى دار رعاية، العام الماضي، ومنذ ذلك الحين كان نيك يزورها كل يوم، قبل فرض الحجر الصحي.

ومنع المسؤولون في دار الرعاية، نيك من زيارة زوجته بسبب تفشي فيروس "كورونا"، لتقليل احتمالية الإصابة داخل الدار، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от E! News (@enews) 16 Апр 2020 в 10:27 PDT

ولاحظ أقارب نيك أن الرجل يفتقد زوجته كثيرًا وبالتالي سأل ابنه كريس أصدقائه على "فيسبوك" ما إذا كان بإمكان أي شخص مساعدته واستعارة رافعة. ولحسن الحظ وافق زميله السابق في المدرسة على المساعدة.

ثم ذهب إلى دار الرعاية واتفق مع الإدارة على اللقاء الخاص بين الزوجين.

وفي اليوم التالي، صعد نيك إلى نافذة زوجته وهكذا تمكنا من التحدث ولمس بعضهما البعض.

وقال الرجل: "لقد تزوجنا منذ 61 عامًا، لكننا نحب بعضنا تمامًا كما لو أننا تزوجنا للتو".