ابتسامة هوليودية لكلب يسرق بدلة أسنان صاحبته ويرتديها... فيديو

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو طريف لكلب يسرق بدلة أسنان صاحبته ويضعها بطريقة صحيحة، ليبدو ككلب بأسنان بشرية.

ونشرت سيدة مقطع فيديو لكلبها بعد أن قام بأخذ بدلة أسنانها من جانب سريرها ووضعها في فمه ليبدو وكأنه كلب بأسنان بشرية.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" المقطع على صفحتها في "فيسبوك" لينال استحسان الكثير من المتابعين.

وتنتشر مشاهد طريفة بين الحين والآخر في العالم للكثير من الحيوانات الأليفة، بعد أن أجبر السكان على التزام منازلهم بسبب إجراءات الحجر الصحي المطبقة في أغلب دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".