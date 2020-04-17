الشباب الثائر في السودان والجزائر يبهر الجميع في مسابقة الصحافة العالمية للصور

أعلنت مؤسسة الصحافة العالمية للصور "وورلد بريس فوتو" مساء الخميس في أمستردام عن الفائزين في مسابقتها للصور (في 8 فئات)، إضافة إلى مجال "سرد القصص الرقمية" (في 3 فئات).

وفاز بالجائزة الرئيسية في الدورة الـ 63 للمسابقة الياباني ياسويوشي شيبا. وتُظهر صورته الفائزة شاباً سودانياً ثائراً محاطاً بشباب آخرين ينيرون ما حوله بهواتفهم النقالة. والتُقطت الصورة خلال انقطاع الكهرباء في الخرطوم وسط الاحتجاجات ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وفاز شيبا، المصور لوكالة فرانس برس والمقيم في نيروبي، بنفس الصورة في فئة "الأخبار العامة". وعن اللحظة التي التقط فيها الصورة يقول:"هذا كان الاحتجاج الجماعي السلمي الوحيد الذي عايشته خلال إقامتي. لمست تضامنهم غير المحدود مثل الرماد المشتعل الذي يمكن أن يشتعل في كل لحظة".

أما جائزة "قصة وورلد بريس فوتو" لهذا العام فقد حصل عليها الفرنسي رومان لوروندو الذي وثق بصورته شبيبة الجزائر الغاضبة.

وورلد بريس فوتو هي أكبر مسابقة في التصوير الصحفي على مستوى العالم، أطلقتها مجموعة من المصورين الهولنديين الذين اجتمعوا في 1955 لعرض أعمالهم على جمهور دولي.

ومن المجموعة انبثقت مؤسسة خيرية تُبرز كل سنة المصورين والمصورات الذين يوثقون تطورات آنية في العالم. وهدف المنظمة هو لم شمل العالم عن طريق جمع أهم القصص. والقيم الرئيسية للمؤسسة في ذلك هي "الدقة والتنوع والشفافية".

وتعرض مؤسسة "وورلد بريس فوتو" صوراً وسلسلة صور في معارض متنقلة ومهرجانات قد تدفع الناس إلى المشاهدة بدقة أكبر وكذلك فعل شيء ضد الظروف السيئة.