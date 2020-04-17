بمبادرة من نجم كوميدي... الروس يرقصون على شرفات منازلهم رغم الحجر... فيديو

ينشر آلاف المواطنين الروس مقاطع فيديو للرقص على شرفات منازلهم على نغمات الأغنية الروسية الشهيرة "أبكي على التكنو".

ونظم التجمع المفاجئ "فلاش موب" الممثل الكوميدي ألكسندر غودكوف، حيث نشر مقطع فيديو وهو يرقص في ثيابه المنزلية على شرفة المنزل.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 📯 (@gudokgudok) 11 Апр 2020 в 6:31 PDT

وحث غودكوف الجميع باتباع خطواته، معلقا، "املؤوا شرفاتكم بأنفسكم إن كانت فارغة".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IrinaKuzmina (@irina_kuzmina_86) 15 Апр 2020 в 11:44 PDT

وتداول الروس مقطع الفيديو بشكل واسع حتى نال المقطع أكثر من مليون إعجاب، كما حاول بعض المواطنين تصوير فيديو مماثل له.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгения Кривцова (@ya_krivtsova) 16 Апр 2020 в 12:01 PDT

وفي غضون أيام قليلة أصبح "فلاش موب" شائعا جدا على إستغرام وتم نشر نحو 8 آلاف منشور للأشخاص وهم يرقصون على الشرفات في المدن والأرياف، كما أبدعوا باختيار الملابس للتصوير.