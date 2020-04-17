تقارير: تعرف إلى قائمة ضحايا "رامز مجنون رسمي"

بدأ الفنان المصري، رامز جلال، في الترويج لبرنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي"، الذي يعود من خلاله في رمضان 2020 لتدبير مقالب تحبس الأنفاس لعدد من مشاهير الفن والرياضة، بعد أن ظل المشاهدون يراهنون العام وراء العام أنه لن يحمل جديدا في جعبته المرة القادمة، وأن الأفكار نفذت لديه.

وتشمل قائمة ضحايا رامز جلال في رمضان 2020 أسماء لم تحل ضيوفا في برامج مقالب من قبل، مثل الممثلة المصرية، ياسمين عبد العزيز، والراقصة جوهرة، ومطربي المهرجانات الشعبية، حسن شاكوش، صاحب أغنية "بنت الجيران"، وحمو بيكا، بحسب ما كشف عنه برنامج "ET بالعربي" المذاع على فضائية "إم بي سي 4".

كما تحل الممثلة المصرية، ياسمين صبري، ضحية في البرنامج، لتكون هذه هي المرة الثانية لها مع برامج مقالب رامز جلال، منذ ظهورها الأول معه في "رامز تحت الصفر" في رمضان 2018.

أيضا من ضحايا "رامز مجنون رسمي"، الفنان المصري، محي إسماعيل، الذي تصدر محركات البحث في 2019، بسبب لقاء أجري معه على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائية، وكذلك الممثلات المصريات أمينة خليل وأروى جودة وياسمين رئيس ومنة عرفة.

ومن نجوم الرياضة، يحل كل من مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري سيد عبد الحفيظ واللاعب التونسي علي معلول ولاعب خط وسط نادي الزمالك المصري، طارق حامد واللاعب المغربي أشرف بن شرقي.

وكان رامز جلال طرح البوستر الدعائي لبرنامجه للمقالب "رامز مجنون رسمي"، أمس الخميس، استعدادا لعرضه على فضائية "إم بي سي مصر"، والذي يظهر فيه وهو يعذب هيكلا عظميا.

بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر #رامز_مجنون_رسمي .. رمضان 2020 على #MBCMASR pic.twitter.com/vYNpdSuilQ — Ramez Galal (@ramezgalal) April 17, 2020

​وفي وقت سابق، كشفت تقارير عن تفاصيل برنامج رامز جلال، الذي يستعد لعرضه خلال شهر رمضان، وانتهى من تصوير كافة حلقاته، على الرغم من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وتداولت بعض الأنباء عن أن ضحايا البرنامج سيحلون ضيوفا في برنامج حواري عادي، وعند توجيه أحد الأسئلة لهم، التي تكون إجابتها عبارة عن الاختيار بين مجموعة من الصور؛ تكون من ضمن الصور صورة رامز جلال، الذي يظهر حينها ويفاجئ الضيف ويبدأ في مضايقته، بحسب مجلة "هي".

كما أن هناك أنباء متداولة أن الفنانة اليمنية أروى هي من تساعد رامز جلال هذا العام في استدراج ضيوف برنامج المقالب.

يشار إلى أن رامز جلال عرض في شهر رمضان الماضي، برنامج "رامز في الشلال"، والذي يستقدم فيه أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.

يذكر أن رامز جلال يقدم برامج المقالب منذ عام 2011، وكانت البداية مع "رامز قلب الأسد"، ليتبعها ببرامج "رامز ثعلب الصحراء" و"رامز عنخ آمون" على فضائية "الحياة" المصرية، و"رامز قرش البحر" و"رامز واكل الجو" و"رامز بيلعب بالنار" و"رامز تحت الأرض" وأخيرا "رامز تحت الصفر"، وجميعهم عرضوا على شاشة فضائية "إم بي سي مصر" السعودية.