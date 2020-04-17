استبدلت الروب الأزرق بالتاج... زوجة أمير السويد تطوعت كممرضة بمستشفى لعلاج كورونا...صور

أعلن الديوان الملكي السويدي عن قيام الأميرة صوفيا، زوجة الأمير السويدي، بالتطوع للعمل كممرضة في أحد المستشفيات التي تعالج مرضى "كوفيد 19".

وقامت الأميرة السويدة بالتوجه إلى الخطوط الأمامية لمساعدة المرضى على تلقي العلاج وتخطي الأزمة التي تمر بها البلاد وكل دول العالم على حد سواء.

وبحسب موقع "nowtolove"، فقد تخلت الأميرة صوفيا (35 عاما) زوجة الأمير كارل فيليب (40 عاما) عن الثياب الفاتنة وارتدت الروب الأزرق الخاص بالممرضين، لتعمل كمساعد طبيب متطوع في مستشفى "صوفياهمت" في ستوكهولم بالسويد.

Princess Sofia of Sweden has started healthcare assistant shifts at a hospital in Stockholm after completing an intensive three-day training program.



She will assist hospital staff at Sophiahemmet hospital, with non-medical related tasks during the coronavirus pandemic. pic.twitter.com/RHUQ7321qJ — 郭广林 (@bXfnt26XOTv19CJ) April 17, 2020

وأعلن الديوان الملكي في بيان له: "في الأزمة التي نجد أنفسنا أمامها، تريد الأميرة المشاركة والمساهمة كمتطوّعة لتخفيف عبء العمل الهائل على عاتق العاملين بالقطاع الطبّي".

وبدورها قالت المتحدثة باسم المستشفى بيا هوتكرانتز: "إن الأميرة لن تعمل بشكل مباشر مع المرضى، بل ستدعم جهود الأطبّاء وأفراد طاقم التمريض من خلال مناوبات المطبخ، وتعقيم الأدوات الطبيّة، ومهام التنظيف".

View this post on Instagram A post shared by People Magazine (@people) on Apr 16, 2020 at 1:35pm PDT

واعتبرت المتحدثة أن هذه المهام ستخفف الكثير من الأعباء عن الأطقم الطبية في المستشفى، لذلك سيكون بإمكانهم تقديم رعاية طبية أوسع من السابق.

وأعلنت وزيرة الحماية الاجتماعية في السويد، لينا هالينغرين، اليوم الجمعة، أن السلطات السويدية طبقت استراتيجية جديدة لاختبار السكان على فيروس كورونا، وسيرتفع عدد الاختبارات إلى 50-100 ألف أسبوعيا.

#Breaking: Princess Sofia of #Sweden starts work as a healthcare assistant after taking a three-day medical course to help fight against #coronavirus pic.twitter.com/3IhemQxiFg — Dwain Jude D'silva (@JudeDwain) April 16, 2020

وقالت هالينغرين في مؤتمر صحفي: "اليوم يمكننا أن نعلن عن استراتيجية وطنية جديدة - زيادة عدد الأشخاص، الذين يتم اختبارهم على كوفيد-19، المجموعات الإضافية من السكان، التي يمكن أن تجري الاختبار هي الشرطة وموظفو خدمات الإنقاذ والأشخاص الذين يؤدون أعمالا صعبة للمجتمع. والهدف هو عودة الموظف إلى العمل بأقصى سرعة".