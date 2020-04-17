تسجيل
17:59 GMT18 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم

    مسلسلات لن تعرض في رمضان 2020 بسبب كورونا

    © AFP 2020 / ANWAR AMRO
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104520/18/1045201854_0:0:2048:1153_1200x675_80_0_0_c92c26447290c035d9cfca2449e99d9c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202004171045201888-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-2020-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    لن تتمكن مسلسلات تلفزيونية من اللحاق بالعرض في شهر رمضان 2020، بسبب فيروس "كورونا" المستجد، الذي بسببه تم فرض حظر التجوال في الدول العربية للحد من تفشيه على نطاق واسع وحماية المواطنين، ما دفع منتجي تلك الأعمال إلى تأجيل تصويرها.

    أسود فاتح

    خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من سباق دراما رمضان 2020 بمسلسلها "أسود فاتح"، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وهو عمل مصري تدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصري، ويشارك في بطولته روجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

    وأوضحت هيفاء وهبي في تصريحات لبرنامج "إم بي سي ترندنغ"، أنه تأجل تصوير مسلسلها "أسود فاتح"، بسبب عدم رغبة مخرجه في تنفيذ كافة مشاهده داخل الاستوديو، كما أن معظم العاملين مصريين، وبعد أن تم وقف الطيران بين مصر وبقية الدول بسبب فيروس "كورونا" تم تأجيل تصوير المسلسل.

    الهيبة

    لن يشارك الفنان السوري، تيم حسن، في سباق دراما رمضان 2020، بالجزء الجديد من مسلسله الشهير "الهيبة"، الذي اعتاد المشاهدون أن يُعرض في شهر رمضان.

    وتعليقا منه على خروج مسلسله، كتب تيم حسن لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "جبل في قيلولة خارج رمضان.. حبايبنا نعلمكم بتوقيت عرض الهيبة الرد، لاحقا، وفـور تحديده إن شاء الله وصــحــتكم بــالــدنـيـا..". 

    "من الآخر"

    وهو مسلسل لبناني، من بطولة الممثل السوري، معتصم النهار، وريتا حايك ورولا حمادة ومن إخراج شارل شلالا.

    "2020"

    قالت الممثلة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، اليوم الجمعة، خروج مسلسلها "2020" من سباق دراما رمضان 2020.

    وغردت عبر حسابها على موقع "تويتر: "مع الأسف العمل تأجل لبعد رمضان، ولكن الحماس والطاقة الإيجابية موجودين، والتفاؤل بالنجاح والأمل، كل شيء راجع متل الأول إن شاء الله، هى أزمة على الكل ورح تعدّى.. أهم شيء سلامة الناس وصحتنا ونرجع نشتغل، رح اشتقلكم كتير كتير".

    وأعلن عن تأجيل عرض تلك المسلسلات لما بعد رمضان 2020 منتجها صادق الصباح الأربعاء 15 نيسان/ أبريل 2020، عبر حسابه على موقع "تويتر"، موضحا أنه قرر تأجيل التصوير نظرا لضيق الوقت، وأضاف أنه سيتم الإعلان لاحقا عن مواعيد عرضها على الفضائيات.

    "تقاطع طرق"

    أعلنت الفنانة المصرية، منى زكي، عدم مشاركة مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" في سباق دراما رمضان 2020، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

    ويشارك في بطولة المسلسل محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

    "حتى لا يطير الدخان"

    بعد أن كان من الوجوه المعتمدة في شهر رمضان كل عام، تعذر على الممثل مصطفى شعبان المشاركة في رمضان 2020 بمسلسله الجديد "حتى لا يطير الدخان" نظرا لضيق الوقت، وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية.

    والمسلسل إعادة لفيلم سينمائي لعب بطولته الفنان عادل إمام بنفس العنوان وعرض في عام 1984، وهو عن قصة للأديب المصري، إحسان عبد القدوس، وتشاركه بطولته الممثلة سهير رمزي.

    وتدور أحداث الفيلم، حول الطالب البسيط في كلية الحقوق "فهمي"، الذي يتخلى عن مثاليته، عندما يصطدم بالواقع المرير، ويرى زملاءه ومن حوله يصرفون ببذخ ويسخرون من فقره، بل ويرفضون مساعدته لعلاج والدته، في الوقت الذي يعمل لخدمتهم، ويقرر الانتقام من جميع من خذله وهو فقير، بالإتجار في المخدرات.

    ومسلسل "حتى لا يطير الدخان" يكتب السيناريو والحوار له، مدحت العدل، وهو من إخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته الفنان حسين فهمي وريهام عبد الغفور.

    "هجمة مرتدة"

    أعلنت الفنانة التونسية، هند صبري، توقف تصوير مسلسلها التلفزيوني، "هجمة مرتدة"، الذي كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

    وتابعت خلال مداخلة عبر "فيديو كونفرانس"، مع فضائية "فرانس 24": "لن نستطيع أن نكون جاهزين لشهر رمضان، وهناك خسارة كبيرة للمنتجين وللعمال، ويجب أن نتحد لكي نحمي الأكثر ضعفًا فينا".

    وأضافت هند صبري: "لا نعلم متى يتم إعادة الصناعة والإنتاج، موضحة أن "الأعمال الفنية تم إيقاف أغلبها في مصر، وهو الذي يهدد عرضها في شهر رمضان، وهناك بعض الأعمال التي يجرى تصويرها، وأنا أقول إن هذا الأمر مستحيل، يجب أن يجرى فض كل هذه الأماكن وأن يلزم الناس بيوتهم".

    ومسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم وماجدة زكي والفنان صلاح عبد الله ومحمود البزاوي والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم و مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب.

     

    انظر أيضا:

    استمرار تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان
    رسميا... الإعلان عن بوستر برنامج رامز جلال في رمضان... صورة
    متحدث الوزراء المصري يتوقع استمرار الحظر الجزئي خلال شهر رمضان... فيديو
    رمضان 2020... الكشف عن دور عمرو دياب في مسلسل دينا الشربيني... فيديو
    الأوقاف المصرية: المساجد مغلقة في رمضان والحديث عن فتحها شائعات
    الكلمات الدلالية:
    نادين نسيب نجيم, نادين نسيب, تيم حسن, أحمد عز, منى زكي, هيفاء وهبي, هند صبري, رمضان 2020
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الراقصة سو سيفدا أوزون ترقص على سطح منزلها، برفقة فرقة موسيقية، بسبب الحجر الصحي، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في تركيا، 13 أبريل 2020
    ماذا يفعل زعيم كوريا الشمالية في ظل كورونا... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    يسلبون الأراضي ويقدمون المال من بعدها
    يسرقون وطنك ثم يعطونك منه قليلا
    ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
    ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك