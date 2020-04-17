زواج ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة... صور

احتفل رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، اليوم الجمعة، بعقد قرانه على الممثلة المصرية، ياسمين صبري.

وأقيم الاحتفال في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، وذلك التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

وقال العروسان فى بيان مشترك: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية"، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وتابعا: "وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضى بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

انفراد بالصور.. عقد قران أحمد أبوهشيمة وياسمين صبرى فى أجواء عائلية بسيطة - https://t.co/xUs37ptD4w #youm7 — Khaled Salah (@Youm7Khaled) April 17, 2020

وأضاف أحمد أبو هشيمة وعروسه ياسمين صبرى في بيانهما: "إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع فى مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة".

واختتما البيان: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التى اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهى الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المزيد من صور زفاف ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.

وأكد أحمد أبو هشيمة خطوبته من ياسمين صبري، في شهر مارس/ آذار.

يشار إلى أن أحمد أبو هشيمة كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من 2009 إلى 2012.

بينما كانت ياسمين صبري متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه في 2017، بعد زواج دام 5 سنوات.