ياسمين صبري تنشر أول صور لزواجها من أحمد أبو هشيمة

شاركت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، صورا من حفل زفافها على رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، والتي نشرتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفل أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بعقد قرانهما، اليوم الجمعة، في أجواء بسيطة وخاصة، اقتصر الحضور فيها على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين.

View this post on Instagram 17/4/2020 ❤️❤️ A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Apr 17, 2020 at 11:30am PDT

وأكد أحمد أبو هشيمة خطوبته من ياسمين صبري، في شهر مارس/ آذار.

يشار إلى أن أحمد أبو هشيمة كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من 2009 إلى 2012.

بينما كانت ياسمين صبري متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه في 2017، بعد زواج دام 5 سنوات.