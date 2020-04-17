رمضان 2020... ناصر القصبي يتحدى كورونا... صور

يحارب الفنان السعودي، ناصر القصبي، فيروس "كورونا" المستجد بطريقة مختلفة، وهي بالكوميديا خلال موسم رمضان 2020.

ويعود القصبي إلى اللون الكوميدي بعد غياب في مسلسل "مخرج 7"، والذي يناقش التحولات التي شهدها المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة، وذلك في حلقات متصلة منفصلة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وقال ناصر القصبي إنه وفريق عمل المسلسل تحدوا الظروف الصعبة التي يعيشها العالم بسبب فيروس "كورونا" المستجد، الملقي بظلاله على كافة مناحي الحياة، من أجل رسم الضحطة والابتسامة على وجوه المشاهدين في رمضان هذا العام.

ويجسّد ناصر القصبي في أحداث مسلسل "مخرج 7" دور موظف حكومي من الطبقة المتوسطة يدعى "دوخي" يواجه العديد من المشاكل والتحديات سواء على مستوى عمله أو داخل محيط أسرته وأبنائه.

كوميديا ومواقف طريفة بين أفرد عائلة دوخي مع ناصر القصبي في "مخرج 7" للكاتب خلف الحربي والمخرج أوس الشرقي، حصرياً على @mbc1 في رمضان.

بطولة حبيب الحبيب، راشد الشمراني، ريماس منصور، أسيل عمران، إلهام علي، عبدالمجيد الرهيدي، علي الحميدي، هبه الحسين وغيرهم.#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/W7mCuscWBT — MBC GROUP PR (@MBCPRTweets) April 15, 2020

ومسلسل "مخرج 7" من تأليف خلف الحربي وإخراج أوس الشرقي، ويشارك في بطولته حبيب الحبيب وراشد الشمراني وريماس منصور وأسيل عمران وإلهام علي وعبد المجيد الرهيدي وعلي الحميدي وهبة الحسين، وسعرض حصريًا على فضائية "إم بي سي 1".

وكان ناصر القصبي أثار جدلا، السنوات الماضية، بسبب مسلسله الدرامي "العاصوف" بجزئيه، والذي يرصد بجرأة تحولات في المجتمع السعودي منذ سبعينيات القرن الماضي.

يشار إلى أن ناصر القصبي حصد شهرته في العالم العربي من اللون الكوميدي، وتحديدا من المسلسل الساخر "طاش ما طاش"، الذي قدمه بالمشاركة مع عبد الله السدحان.