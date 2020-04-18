فيروس كورونا يجبر رجل على البقاء وحيداً في "بلدة الأشباح"

بسبب الثلوج وإجراءات الإغلاق في ولاية كاليفورنيا، علق رجلا في الحجر الصحي وحيدا داخل "بلدة أشباح" لا يوجد بها سكان وشهدت الكثير من أعمال القتل.

وقل برنت أندروود، الذي اشترى البلدة مقابل 1.4 مليون دولار عام 2018، إنه كان خلال فترة الإغلاق والحصار، يحصل على الماء من الثلج الذائب بعد أن مضى أسبوع على إقامته غير المتوقعة في بلدة سيرو جوردو، بولاية كاليفورنيا.

وأوضح أندروود أن أقرب محل للبقالة يقع على بعد 40 كيلومترا في حين بلغ ارتفاع الثلوج 4 أقدام، ما يعني صعوبة بالغة للتنقل، بحسب موقع "إنسايدر".

وأضاف أندروود أنه خلال فترة تواجده بمفرده في البلدة المهجورة منذ 100 عام، بات يعتقد أنها مسكونة بالأشباح بالفعل.

وأشار الرجل إلى أنه خلال فترة الحجز قامت العديد من الأشباح بزيارته، حيث أنه سمع بعض الأصوات الغريبة وكنت الكتب تسقط من على الأرفف بمفردها.

وكان أندروود يمتلك ما يكفي من الأرز والمعلبات، وكان بهذا يوفر الطعام لنفسه.

وكشف أندروود أنه يخطط لبدء السماح للسياح بزيارة الموقع، فور زوال أزمة فيروس كورونا المستجد.