فيروس كورونا يتسبب في قتل فيل لمزارع

قام فيل جائع بدهس مزارع حتى الموت في تايلاند، داخل إحدى المحميات شمالي البلاد.

وكان الفيل يبحث عن الطعام في نهر ضحل، قبل أن يفتك بأحد القرويين.

وقال قائد الشرطة، سوتشارت ثيباياونغ: "بسبب عدم وجود سياح لتفشي فيروس كورونا المستجد، بقي الفيل بالقرب من النهر بحثا عن الطعام".

وتابع "قتل الفيل قرويا عمره 69 عاما، في حين كان يقوم بري مزروعاته"، بحسب صحيفة "بانكوك بوست".

وشهدت شيانغ ماي المركز السياحي في شمال تايلاند والشهير بطعامه وثقافاته وحدائق الحيوانات، انخفاضا كبيرا في عدد الزوار منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وأمرت الحكومة بإغلاق عشرات من محميات الفيلة التي ينتقدها نشطاء يقولون إن هذه الحيوانات الأسيرة تتعرض للقسوة والاستغلال.

ومع حظر الطيران وتوقف السياحة، يشعر الناشطون بالقلق من احتمال أن تجوع الفيلة حيث لا يتوفر المال لإطعامها.

وقد يتسبب الأمر في بيع الفيلة للحطابين غير القانونيين قرب الحدود بين تايلاند وبورما.