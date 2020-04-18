بآلات حادة... اعتداء عنيف على فنان كويتي "لسبب لا يصدق"

تعرض الفنان الكويتي عبد الله الجاسر، لاعتداء عنيف باستعمال آلات حادة، أسفر عن تعرضه لإصابات بالغة.

وتم ضرب الجاسر بشكل مبرح من جانب شخصين استعانا بآلات حادة، مسببين له نزيف من العين والأنف، وقطع في القناة الدمعية وكسر في الأنف.

وخضع الجاسر لجراحة بهدف السيطرة على الأضرار، ومن المقرر خضوعه لأخرى خلال أيام قليلة مقبلة.

وكشفت وسائل إعلام كويتية، أن الاعتداء تم "لسبب لا يصدق"، حيث لم يتوقف الفنان لشابين معجبين، من أجل التقاطهما صورة تذكارية معه.

واستفز الأمر الشابين ليقوما بملاحقة الجاسر والاعتداء عليه.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على المعتدين.