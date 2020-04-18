كشف سعر الفستان الذي ظهرت به ياسمين صبري خلال عقد قرانها على أبو هشيمة

ارتدت الممثلة المصرية ياسمين صبري فستان عقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، من دار أزياء "جيوفينشي" الشهيرة.

وبحسب موقع "في الفن"، يبلغ سعر الفستان 2327 دولار أمريكي، أي ما يعادل 37 ألفا و290 جنيها مصريا.

أما الحذاء، فهو من دار "كريستيان لوبوتين" ووصل سعره إلى 920 دولارا، أي 14 ألفا و490 جنيها مصريا.

وظهرت ياسمين صبري خلال عقد القران، بعقد يحمل ماركة "كارتيير" العالمية.

وكان أبو هشيمة قد أعلن ارتباطه رسميا بياسمين صبري على أن يتم الاحتفال بالزواج في حفل كبير قريبا

يذكر أن ياسمين صبري انتهت من تصوير مسلسل "فرصة تانية" المقرر عرضه في رمضان 2020.