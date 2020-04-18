لحق بسيارة الإسعاف... كلب ينتظر صاحبه أمام المستشفى منذ 5 أيام... فيديو

لاحظ الأطباء والممرضون في أحد المستشفيات التركية كلبا ينتظر صاحبه منذ حوالي 5 أيام في الحديقة المحاذية للمستشفى.

ونشرت وكالة "تي أر تي" التركية مشاهد فيديو للكلب الذي جلس طوال المدة السابقة على جانب أحد الشوارع القريبة من المستشفى.

وكان المواطن التركي أوندر سولون، قد أسعف قبل 5 أيام إلى مستشفى في مدينة بارتين شمالي البلاد، بسبب بعض المشاكل الصحية، ودخل العناية المركزة منذ ذلك الوقت.

وركض الكلب خلف سيارة الإسعاف وهي تنقل صاحبه إلى المستشفى، وحتى وصل إلى أمام المستشفى، وجلس هناك رافضا الرجوع بانتظار خروج صاحبه.

وقام العاملون بالمستشفى بتقديم الطعام للكلب (سلالة المسترد الذهبي) يوميا، وأطلقوا عليه اسم "الشجاع" ولبوا جميع طلباته، في حين يواصل الكلب انتظاره ليل نهار أم المستشفى.