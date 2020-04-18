سر امتناع عمرو دياب عن المشاركة في أوبريت "أنت أقوى"

كشف السيناريست والشاعر المصري، مدحت العدل، عن سر عدم مشاركة المطرب، عمرو دياب، في الأوبريت الغنائي "أنت أقوى"، والذي يبث رسالة من مصر لدعم المتضررين من فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح العدل في تصريحات لبرنامج "إم بي سي ترندنغ" أن عمرو دياب لا يحب الغناء الجماعي، ولهذا لم يفكر في أن يطرح عليه فكرة المشاركة في الأوبريت من أساسه.

مدحت العدل يكشف المزيد من تفاصيل أوبريت أنت أقوى#MBCTrending#MBC4 pic.twitter.com/r8SCrbSt6l — MBC Trending (@MBCTrending) April 15, 2020

​وتابع مدحت العدل، مؤكدا أنه كان يشرفه مشاركة عمرو دياب في الأوبريت، وأنه سيكون أول المهنئين له عقب عرضه".

وتعاون عمرو دياب مع مدحت العدل في أغاني فيلم "أيس كريم في جليم" التي حققت نجاحا كبيرا في تسعينيات القرن الماضي، ومنها "رصيف نمرة 5".

وتسبب ملصق دعائي (بوستر) نشره المطرب اللبناني، وائل جسار قبل أيام عبر صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، في إحداث حالة من الجدل بشأن مشاركة عمرو دياب في أوبريت "أنت أقوى"، وذلك لأن صورته كانت متضمنة البوستر إلى جانب الفنانين المشاركين فيه، وهم جسار وتامر حسني ومحمد منير وسميرة سعيد و كارول سماحة وصابر الرباعي.

وأوبريت "أنت أقوى" من ألحان عمرو مصطفى وكلمات مدحت العدل وتوزيع موسيقي نادر حمدي، وإخراج طارق العريان، ويشارك في تصويره عدد من الأطباء والممرضات، وسوف يعرض فى جميع القنوات فى الوقت نفسه.

في سياق متصل، يعرض أوبريت "أنت أقوى"، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي، على عدد من الفضائيات وموقع "يوتيوب" للفيديوهات.

🔴 غدا مساء السبت ١٨ إبريل إطلاق أوبريت #انت_أقوى على جميع القنوات العربية مع ألمع نجوم العالم العربي

كلمات: #مدحت_العدل

ألحان: #عمر_مصطفى

إخراج: #طارق_العريان #you_are_stronger Saturday 18 April pic.twitter.com/Z3ynSYZJ5W — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) April 17, 2020

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس الجمعة، تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وهو أعلى معدل يومي للإصابات بالفيروس في مصر، منذ تفشيه في فبراير/ شباط الماضي، ليصل إجمالي عدد المصابين بالمرض إلى 2844 حالة إصابة. وقالت إن 9 أشخاص توفوا نتيجة إصابتهم بالمرض، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد، إلى 205 وفيات.