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    الفنان المصري العالمي خالد النبوي

    خالد النبوي يلمح إلى اعتزاله في بيان غاضب

    © AFP 2020 / DAMIEN MEYER
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    فاجأ الفنان المصري، خالد النبوي، جمهوره ومعجبيه، اليوم السبت، بالتلميح إلى اعتزاله الفن، وذلك في سياق بيان رسمي عبّر فيه عن غضبه من الدعاية الموجودة حاليا في الشوارع بشأن أحدث أعماله الفنية.

    وأكد النبوي في بداية بيانه أنه "لم يعتد الحديث عن أمر يخص كواليس مهنته أثناء التنفيذ حرصا على العمل بالأساس، ولأنه أعلم أن الناس مشغولة بما هو أهم".

    ثم لفت إلى أنه "يتعرض لحملة تشويه متعمدة لا أساس لما تدعيه في كل حرف على وسائل التواصل الإجتماعي من خلال بعض المجلات الفنية وبعض المواقع الإلكترونيه التي تنشر أخبار عنه، وأن هذه الأخبار كلها عارية تماما من الصحة".

    كما أوضح خالد النبوي في بيانه "أنه لم ولا يوافق على وسائل الدعاية الموجودة في الشوارع أو على وسائل التواصل الإجتماعي وأي وسيلة دعاية مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة" دون ذكر اسم العمل الفني.

    وتابع أنه "أبلغ منتج العمل بعدم موافقته على هذه الدعاية، والذي أبلغه بدوره أن شركته لم تقم بها وأنه لا يعلم عنها شيء، وأنه سيتم تصحيحها فورا، لكن للأسف لم يحدث تعديل حتى الآن".

    وأردف أنه "تحدث كثيرا مع نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي عن تضرره البالغ مما ينشر من تشويه، وأنه لا يوافق على أي دعاية نشرت نهائيا، و أن عقده لا ينص على ذلك، بل على العكس تماما. عقده فيه احترام تام لمن هو أكبر منه فنا وسنا.. وبه احترام تام لفنه واسمه.. فضلا عن الأصول والأعراف التي لا توافق على ذلك أيضا".

    وتمنى خالد النبوي أن يتم تصحيح المواد الدعائية قريبا، بعدما وعده بذلك منتج العمل وكذلك نقيب الممثلين.

    وينتظر خالد النبوي عرض أحدث مسلسلاته التلفزيونية "لما كنا صغيرين"، في رمضان 2020، والذي طرح الملصق الدعائي له مؤخرا، ويظهر فيه وهو يقف إلى جانب الفنان محمود حميدة خلف الممثلة ريهام حجاج.

    واختتم خالد النبوي بيانه: "أقول لمن يلوموني حبا أو من تطاولوا كرها، خيرا أو شرا، بالتأكيد يوجد مسؤولون أكبر مني عن تصحيح وضع الهرم المقلوب، لأنه لا يستطيع أحد وحده، ولأنه لا أحد مسؤول وحده، فإنه يبدو لي ظاهرا جليا في هذه اللحظة أن الاعتزال هو الحل".

    وشدد أنه لا توجد خلافات شخصية بينه وبين جميع زملائه منعا للقيل والقال، وأنه سيتم نشر الحقائق تباعا وسيتم إعلان كل شيء للجمهور في حينه.

    ومسلسل "لما كنا صغيرين" من بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي، ويذاع على فضائيات "دي إم سي" و"الحياة" المصرية.

    واحتفل خالد النبوي في الأشهر الماضية بطرح أحدث أفلامه "يوم وليلة"، في دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولته، أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

    كما حقق النبوي نجاحا كبيرا في دور البطولة للمسلسل التاريخي "ممالك النار"، الذي عرض على شاشة "إم بي سي"، وجسد في أحداثه دور السلطان طومان باي.

    ومسلسل "ممالك النار" من بطولة الممثل المصري والعالمي، خالد النبوي، ومحمود نصر، ورشيد عساف، وكندة حنا، ومنى واصف، وعبد المنعم عمايري، وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وبدأ عرضه يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على جميع قنوات "إم بي سي"، ومن إنتاج "جينوميديا" للمنتج الإماراتي ياسر حارب، ووصل عدد حلقاته لـ14 حلقة.

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    الكلمات الدلالية:
    اعتزال, مشاهير, منوعات, مسلسلات, محمود حميدة, خالد النبوي, رمضان 2020
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