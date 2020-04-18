رمضان 2020... الفنان الكوميدي محمد ثروت يعيد إحياء "الكاميرا الخفية"

يعيد الفنان الكوميدي المصري، محمد ثروت في رمضان 2020، إحياء برنامج "الكاميرا الخفية"، الذي كان من أبرز معالم خريطة التلفزيون عقب الإفطار في شهر الصوم، وذلك في برنامج "ماحدش فاهم حاجة".

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن محمد ثروت يلعب في البرنامج شخصية اسمها "حنفي" يتنكر في كل حلقة بشخصيات تختلف بحسب المهن التي تتنوّع بين الطبيب والجزار وبائع الخضار وبائع الدواجن وغيرها، ثم يكلف مواطنين عاديين بمهام غريبة وغير منطقية، ما ينتج عنه كوميديا ساخرة، حتى يكشف عن شخصيته الحقيقية في نهاية الحلقة.

© Photo / MBC الفنان المصري محمد ثروت في برنامج المقالب "ماحدش فاهم حاجة"

وسيعرض برنامج "ماحدش فاهم حاجة" على فضائية "إم بي سي مصر" طوال شهر رمضان.

وكان آخر من قدم برنامج "الكاميرا الخفية" هو الفنان المصري إبراهيم نصر، الذي كان يتنكر فيه بشخصيات متعددة، ثم يستفز الناس بأفعاله الغريبة بالشارع، حتى يكشف عن هويته في النهاية بعد خلعه للماكياج الموضوع له.

© Photo / MBC الفنان المصري محمد ثروت على ملصق برنامج المقالب "ماحدش فاهم حاجة"

وعن برنامج "ماحدش فاهم حاجة" الذي يمثّل أولى تجاربه في مجال تقديم برامج المقالب، أكد محمد ثروت أنه شعر وكأنه يؤدي مشاهد تمثيلية على المسرح، من كثرة سماعه ضحك الناس في الشارع، مضيفا أنه أحب التجربة لأنها تتميز بالارتجال والعفوية.

ونال محمد ثروت شهرة خلال السنوات الماضية من المشاركة في العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة، منها فيلم "بنك الحظ" ومسلسل "بدل الحدوتة 3".

يشار إلى أن "إم بي سي مصر" ستعرض 3 برامج مقالب على شاشتها في رمضان 2020، وهي "ماحدش فاهم حاجة" لمحمد ثروت، و"رامز مجنون رسمي" لرامز جلال، و"خللي بالك من فيفي" من تقديم فيفي عبده.