استهلك طعاما بآلاف الدولارات... القبض على رجل قضى 4 أيام في مطعم مغلق منتهزا الحظر... صور

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على رجلا اقتحم مطعما مغلقا بسبب الحظر المفروض نتيجة تفشي فيروس كورونا وعزل نفسه به لمدة 4 أيام، مستهلكا طعاما وشرابا تقدر قيمته بآلاف الدولارات.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، ألقت الشرطة في مدينة "نيو هيفن" بولاية كونيتيكت الأمريكية، هذا الأسبوع، القبض على رجل لويس أنخيل أورتيز ويبلغ من العمر 42 عاما، داخل مطعم تم إغلاقه مؤقتاً بسبب انشتار فيروس كورونا.

ووفقا للشرطة، "استهلك الرجل طعاما وشرابا تقدر قيمته بعدة آلاف من الدولارات، مستمتعا بهم بشكل مجاني".

من جانبه، قال مدير المطعم المغلق إنه "توقف أمام زجاج مطعمه، وفوجئ برؤية شخص ينام بداخله، فقام باستدعاء الشرطة".

Connecticut man breaks into closed restaurant, spends 4 days eating, drinking https://t.co/rgzto2b6FB pic.twitter.com/i9uganRqn6 — Melissa Pedersen (@MelissaPederse) April 17, 2020

وأوضحت الشرطة أن "الرجل يواجه تهمة السطو والسرقة، ولا يزال محتجزا لأنه لم يستطع دفع غرامة بمبلغ 12500 دولار، وتم تحويله إلى جلسة استماع في محكمة نيو هيفن العليا، لتحديد مصيره".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.