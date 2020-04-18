مشاهد النسور حول ناطحات السحاب بدلا من "باتمان" تثير تشاؤم مواطني منهاتن... صور

بعثت مشاهد دوران النسور فوق مدينة منهاتن الأمريكية الخوف في قلوب السكان الذين اعتادوا على صورة الرجل الوطواط "باتمان" في مدينتهم، التي عززتها الأفلام الأمريكية، بعد تطبيق إجراءات الحجر الصحي المنزلي في المدينة.

وأشارت صحيفة "الديلي ميل" إلى أن تحليق النسور حول ناطحات السحاب المهجورة أثار رعب المواطنين، وأدخل في أنفسهم مشاعر التشاؤم بسبب تزامنها مع ازدياد أعداد الوفيات المسجلة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

لكن الصحيفة أشارت من جهة أخرى إلى أن هذا الحدث ليس إلا مثالا على عودة الحياة الطبيعة للحيوات والطيور، وليس مؤشرا مخيفا.

Flock of vultures circling over an empty Manhattan during lockdown🦅 pic.twitter.com/6L3tapmtWZ — Kawthar (@kawthar_sh) April 18, 2020

ونوهت إلى أنه في الشهر الماضي، شوهدت الديوك الرومية البرية في شوارع أوكلاند، بكاليفورنيا، وهذا الحدث هو حدث مشابه.

وتم تمديد فترة الحجر الصحي في جميع أنحاء ولاية نيويورك حتى منتصف ماي/أيار القادم، وألغى العمدة بيل دي بلاسيو، جميع المناسبات والأحداث العامة حتى شهر يونيو/حزيران على الأقل.