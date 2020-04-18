قناة تلفزيوينة ترد على بيان خالد النبوي وتلميحه للاعتزال

ردت فضائية "الحياة" المصرية على بيان الفنان المصري، خالد النبوي، الذي أصدره اليوم السبت، وألمح فيه لاعتزاله الفن، وذلك احتجاجا منه على تصميم الدعاية الخاصة بمسلسله الجديد "لما كنا صغيرين".

وأكد رئيس القناة، حازم شفيق، في بيان له، أنه "تم استلام مواد الدعاية المعتمدة من الشركة لمنتجة للمسلسل وهي "آرت ميكرز"، والتي يرأسها المنتج أحمد عبد العاطي"، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وتابع أن "كل المواد الدعائية التي تذيعها أو تنشرها القناة أو تظهر في الشوارع والخاصة بكل المسلسلات يتم استلامها من شركات الإنتاج، معتمدة منهم للاستخدام، كما أنها لا تحدد حجم أو مكان الصور، موضحا أن هذا شأنهم في تعاقداتهم مع النجوم".

وكان خالد النبوي قال في بيانه إن منتج مسلسل "لما كنا صغيرين" أكد له أن "شركته لم تقم بتصميم الدعاية الخاصة بها وأنه لا يعلم عنها شيء، وأنه سيتم تصحيحها فورا، لكن للأسف لم يحدث تعديل حتى الآن".

وتمنى خالد النبوي أن يتم تصحيح المواد الدعائية قريبا، بعدما وعده بذلك منتج العمل وكذلك نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي.

وألمح خالد النبوي في بيانه إلى اعتزاله التمثيل، بسبب تصميم البوستر الخاص بمسلسل "لما كنا صغيرين"، والذي يظهر فيه وهو يقف إلى جانب الفنان محمود حميدة خلف الممثلة الشابة، ريهام حجاج.

تصريحات نارية من خالد النبوي وتهديد بالاعتزال .. والسبب بوستر “لما كنا صغيرين” ! https://t.co/ZKRq2EyOAI pic.twitter.com/M07NiEuS6A — سالفة الهاشتاق باختصار (@KsaHashMap) April 18, 2020

وأضاف: "أقول لمن يلوموني حبا أو من تطاولوا كرها، خيرا أو شرا، بالتأكيد يوجد مسؤولون أكبر مني عن تصحيح وضع الهرم المقلوب، لأنه لا يستطيع أحد وحده، ولأنه لا أحد مسؤول وحده، فإنه يبدو لي ظاهرا جليا في هذه اللحظة أن الاعتزال هو الحل".

ومسلسل "لما كنا صغيرين" من بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي، ويذاع على فضائيات "دي إم سي" و"الحياة" المصرية.