نانسي عجرم تعلق على أنباء حملها الرابع

علقت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، اليوم السبت، على أنباء حملها في طفلها الرابع، التي تداولها معجبيها ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة خلال اليومين الماضيين.

ونفت عجرم صحة المعلومة لمجلة "سيدتي"، قائلة: "لست حاملا والحمد لله لدي 3 بنات أنعم الله علي بهن وكفاني ربي".

ولنانسي عجرم 3 بنات من زوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، وهن ميلا وإيلا وليا.

وكان من أشعل مزاعم حمل نانسي عجرم للمرة الرابع المنتج الفني، صادق الصباح، خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر".

وفيما صرح الصباح للبرنامج أن نانسي عجرم لم تتمكن من تسجيل الحلقة التي كانت ستظهر فيها كضيفة شرف في مسلسل "سكر زبادة"، بسبب استمرار أزمة التعبئة العامة وقتها، إلا أنها سجلت أغنية تتر العمل.

وقال: "كانت تتمنى جدا أن تأتي لكي تصور معنا، وعندما سجلت كانت مازالت أزمة التعبئة العامة قائمة، فقلنا خلاص، كما أعتقد أنها حامل، ربنا يقومّها بالسلامة".

من ناحية أخرى، روّجت نانسي عجرم لأغنية مسلسل "سكر زيادة"، التي سجلتها، والتي من المقرر أن تطرح كاملة غدا الأحد أو الاثنين.

والأغنية تحمل اسم "العمر"، وهي كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

ومسلسل "سكر زيادة" كان يحمل في البداية اسم "نساء من ذهب"، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، صاحب العديد من الأفلام الناجحة، منها "اللمبي" و"اللي بالي بالك" للفنان محمد سعد و"ظرف طارق" لأحمد حلمي.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نبيلة عبيد ونادية الجندي، سميحة أيوب وهالة فاخر، إلى جانب عدد كبير من النجوم، الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا وبيومي فؤاد وجومانة مراد وروجينا ولقاء الخميسي والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة وحمدي الميرغني وصبري فواز وسليمان عيد.