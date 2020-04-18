محمد رمضان يعلن تحقيق مشهد من مسلسله "الأسطورة" سبقا في تاريخ الدراما العربية

أعلن الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم السبت، عن تحقيق مشهد من مسلسله التلفزيوني "الأسطورة"، سبقا في تاريخ الدراما العربية.

وتخطى المشهد الذي يرصد شجار بطل المسلسل "رفاعي الدسوقي" مع غريمه "عصام النمر" حاجز الـ100 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" للفيديوهات، وهو ما أشار إليه محمد رمضان بأنه لم يتحقق من قبل في تاريخ الدراما العربية.

وعرض مسلسل "الأسطورة" في رمضان 2016، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته روجينا ومحمد عبد الحافظ وفردوس عبد الحميد ومي عمر وياسمين صبري، ويتناول في أحداثه عالم تجارة السلاح.

ويُعرض لمحمد رمضان في موسم رمضان 2020 مسلسل "البرنس"، ويشارك في بطولته الفنانة اللبنانية نور وعبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز، وهو تأليف وإخراج محمد سامي.

ويجسد محمد رمضان في أحداث المسلسل شخصية شاب يعيش في إحدى القرى الشعبية، لكنه يفقد والده ما يجعله يتحمل مسؤولية الجميع، ويدخل في خلافات مع شقيقته التي تلعب دورها الفنانة دنيا عبد العزيز.