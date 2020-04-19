6 من نجوم الغناء العربي يوجهون رسالة للإنسانية "أنت أقوى"... فيديو

شهد أمس السبت، العرض الأول لأوبريت "إنت أقوى"، الذي يشارك فيه عدد كبير من نجوم الوطن العربي، والذي يوجه رسالة للإنسانية من مصر، من أجل بث روح الأمل والطمأنينة وسط انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وعُرض الأوبريت عبر شاشة كبيرة في منطقة أهرامات الجيزة بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي تعاون فيه 5 من نجوم الغناء في العالم العربي، هم محمد منير وتامر حسني وكارول سماحة وسميرة سعيد وصابر الرباعي ووائل جسار، ووضع كلماته الشاعر مدحت العدل.

كما ظهر في الأوبريت عدد من نجوم التمثيل، الذي شاركوا بالغناء، وهم يسرا وليلى علوي ودرة وماجد الكدواني وأكرم حسني ولبلبة.

وكانت سرت شائعات أن المطرب عمرو دياب يشارك بالغناء في أوبريت "إنت أقوى"، ولكن نفى مدحت العدل هذه المزاعم.

وشارك في تصوير الأغنية أيضا عدد من الأطباء والممرضات، للتأكيد على دورهم العالمي في محاربة فيروس "كورونا" التاجي.

ونشرت شركة "إيجيبت كالندر" أوبريت "إنت أقوى" عبر موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

وصنفت ‏منظمة ‏الصحة ‏العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض ‏‏(كوفيد-‏‏19)، ‏الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 ‏آذار/ ‏مارس، ‏وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة ‏كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد ‏من ‏دول ‏العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها ‏وعدد ‏سكانها، ‏على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر ‏الطيران ‏إلى ‏إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق ‏دور ‏العبادة، ‏لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏