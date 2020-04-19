بلاغ إلى النائب العام المصري ضد فنانة كبيرة "تطاولت على عمال اليومية والفقراء"

تقدم المحامي بمحكمة النقض سمير صبري، اليوم الأحد، ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنانة داليا البحيري لتطاولها على عمال اليومية والفقراء.

وذكر البلاغ، أن الفنانة المذكورة نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، على خلفية الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منشورا هاجمت فيه العمالة اليومية والفقراء، وأهانتهم.

وقال المحامي المصري إن "ما جاء بالمنشور يشكل أركان جرائم إثارة الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد والتطاول على عمال اليومية والفقراء وإهانتهم"، مطالبا بالتحقيق في ما ورد ببلاغه وإحالة المبلّغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكانت الفنانة المصرية، داليا البحيري، دافعت عن نفسها، يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعرضها لهجوم نتيجة منشور تنتقد فيه ازدحام مواطنين في مناطق الموسكي والعتبة في القاهرة، وهو ما يخالف قواعد الصحة العالمية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت في رسالة مصورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تحمل اسم "رد وتوضيح" أن المنشور المثير للجدل شاركته عبر حساب "شخصي" لها، ومخصص لأصدقائها فقط، وكانت تتحدث فيه بأريحية وكأنها جالسة معهم، لكن ما حدث هو قيام صحفي يتابع الحساب بأخذ كلامها واقتطع منه جملة أثارت غضب الناس ووضعها في عنوانه.

وتمسكت داليا البحيري برأيها في منشورها الخاص، الذي طالبت فيه بفرض حظر تجوال كامل، بسبب خروج عدد كبير من المواطنين إلى الشوارع، أمس الاثنين، من أجل التسوق في المراكز التجارية ومناطق العتبة والموسكي في العاصمة المصرية القاهرة.

ونفت داليا البحيري في رسالتها المصورة إن كانت قصدت في منشورها الهجوم على العمالة اليومية، موضحة أنها من أوائل الناس الذين دشنوا حملة بالتعاون مع بنك الطعام لدعم العمالة اليومية، كما أكدت أنها لم تخرج من منزلها منذ 36 يوما، سوى مرات قليلة لأمور متعلقة بتقديم ملفها الضريبي.

View this post on Instagram A post shared by Dalia Elbeheri Official (@daliaelbeheri) on Apr 14, 2020 at 6:04am PDT

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، صورا لافتتاح سوق العتبة من جديد وتكدس المواطنين بالشوارع، بعد غلقه لمدة 27 يوما لمنع انتشار فيروس "كورونا".