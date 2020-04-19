مؤسسا "إنستغرام" يطلقان موقعا لرصد سرعة انتشار "كورونا" في أمريكا

تعاون مؤسسا موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، كيفن سيستروم ومايك كريغر في إطلاق أول منتج منذ مغادرتهما شركة "فيسبوك" في 2018، وهو عبارة عن موقع إلكتروني يرصد سرعة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في كل ولاية أمريكية.

ويقيس الموقع الذي يحمل اسم "آر تي لايف" متوسط عدد الأشخاص الذين يتعرضون للعدوى من شخص مصاب بمرض (كوفيد-19)، وكلما كان الرقم أعلى من الرقم 1، فإن هذا يعكس أن انتشار المرض أسرع بين السكان، أما إذا كان أقل من 1 فهذا دليل على انحسار الفيروس، بحسب موقع "تيكرانش".

وعلى سبيل المثال، أظهر "آر تي لايف" أن ولاية جورجيا كانت حاصلة على أعلى وأخطر درجة، وهي 1.5، بينما انخفضت نيويورك إلى 0.54 بفضل فرض أوامر صارمة بالخضوع للحجر المنزلي وعدم الخروج للشارع.

وحتى الجمعة، أظهرت بيانات الموقع أن معدل ولايتي تكساس وكاليفورنيا أقل نسبيا من 1، بينما حصلت ولاية فيرمونت على أفضل نتيجة عند 0.33.

ويجمع موقع "آر تي لايف" بياناته من مشروع يسمى "Covid Tracking Project"، وهي منظمة متطوعة بدأت بالمساعدة في جمع وتصور معدلات الاختبار والعدوى لفيروس "كورونا" المستجد، بحسب موقع "ذا فيرج".

ويأمل مايك كريغر أن تساعد لوحة البيانات في الموقع كل ولاية أمريكية في اتخاذ قرار إلغاء "حظر التجوال" في الوقت المناسب، وكذلك كيفية التعامل مع الفيروس واحتوائه.

وقال: "من خلال توضيحنا كيف أن التغييرات الصغيرة في سياسة الملجأ والامتثال يمكن أن تغير بشكل كبير من شدة تأثير الفيروس، فإن هذا يمكن أن يساعد في إقناع الناس بالبقاء في منازلهم".

وتابع: "كما أن الموقع مفيدا أيضا في تحديد المكان الذي سيكون آمنا لإعادة تنشيط بعض الأنشطة التجارية".

يشار إلى أن مؤسسا "إنستغرام" كيفين سيستروم ومايك كريغر غادرا الشركة بعد استحواذ شركة "فيسبوك" عليها في عام 2018، وذلك بعد خلاف مع مارك زوكربيرغ.

وصنفت ‏منظمة ‏الصحة ‏العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض ‏‏(كوفيد-‏‏19)، ‏الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 ‏آذار/ ‏مارس، ‏وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة ‏كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد ‏من ‏دول ‏العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها ‏وعدد ‏سكانها، ‏على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر ‏الطيران ‏إلى ‏إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق ‏دور ‏العبادة، ‏لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏