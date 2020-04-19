توصيات إعلامية مصرية بشأن الأعمال الدرامية في رمضان 2020

حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اليوم الأحد، مجموعة من المعايير للأعمال الدرامية والإعلانات التي ستعرض خلال شهر رمضان، سواء على القنوات التلفزيونية أو محطات الإذاعة.

وحث المجلس على "التزام الشاشات بالمعايير المهنية والأخلاقية فيما يعرض عليها من أعمال سواء مسلسلات أو إعلانات، ويشمل هذا عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفاحش القول والحوارات المتدنية والسوقية بزعم أن هذا هو الواقع، وكذلك البعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجة، والتي تخرج عن سياسة البناء الدرامي وتسيء للواقع المصري والمصريين"، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

كما طالب "بالعودة إلى أهل الخبرة والاختصاص فى كل مجال فى حالة تضمين المسلسل أفكارا ونصوص دينية أو علمية أو تاريخية حتى لا تصبح الدراما مصدرا لتكريس أخطاء معرفية، وكذلك التوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية السلبية التي تسهم الأعمال الدرامية في انتشارها، وكذلك ضرورة خلو تلك الأعمال من العنف غير المبرر والحض على الكراهية والتمييز وتحقير الإنسان".

كما ناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صناع الأعمال الدرامية في رمضان "بالتأكيد على الصورة الإيجابية للمرأة والبعد عن الأعمال التى تشوه صورتها عمدا والتي تحمل الإثارة الجنسية سواء قولا أو تجسيدا".

ودعا أيضا صناع الأعمال الدرامية "لتجنب مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات التى تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين لتجربة التعاطى، مع ضرورة التزام صناع الدراما بما تم الاتفاق عليه بشأن هذه الظواهر فى الوثيقة الصادرة عام 2015 بمشاركة منظمة الصحة العالمية والمركز الكاثوليكى ونقابتي المهن التمثيلية والسينمائية ورئيس اتحاد النقابات الفنية وعدد من رموز الفن والإعلام".

وأوصى المجلس كذلك "بإفساح المجال للدراما التاريخية والدينية والسير الشعبية للأبطال الوطنيين، بغرض تعميق مشاعر الانتماء وتنمية الوعى القومى، مع الحد من استخدام القوالب الجاهزة المستوردة (التركي/ الإسباني/ الهندي.. إلخ)".

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر في توصياته أيضا على "ضرورة تقديم أعمال راقية تتناول شرائح وطبيقات المجتمع كافة، وتضيف لتاريخ الفن المصري الأصيل".

وينطلق مع أول أيام شهر رمضان 2020 عرض العديد من المسلسلات عبر العديد من الفضائيات، ومن أبرزها مسلسل "فلانتينو" من بطولة عادل إمام، و"الاختيار" لأمير كرارة و"بـ100 وش" لنيللي كريم و"سلطانة المعز" لغادة عبد الرازق و"سكر زيادة" لنادية الجندي ونبيلة عبيد، وكذلك برامح مثل "رامز مجنون رسمي" و"خللي بالك من فيفي"، و"شيخ الحارة" من تقديم إيناس الدغيدي.