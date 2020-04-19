شيماء سيف ترد على تصريحات ريهام سعيد بشأن "إنقاص الوزن"

علقت الممثلة المصرية الكوميدية، شيماء سيف، على تصريحات مقدمة البرامج، ريهام سعيد بشأنها، والتي أكدت فيها أنها ستصبح عاطلة عن العمل في حال فقدانها للوزن.

وقالت ريهام سعيد في بث مباشر لها قبل أيام إنه لو خسرت شيماء سيف وزنها لن تجد عملا لها وذلك لأن الناس أحبتها بهذه الهيئة، موضحة أن زيادة الوزن بالنسبة لها ميزة وليس عيبا".

وجاء رد شيماء سيف على تصريحات ريهام سعيد عبر مقطع مصور على موقع "إنستغرام"، والذي تؤكد لها فيه أنها تتناول طعامها من ثلاجة منزلها، وطلبت منها بألا تتدخل في شؤونها تحديدا، وأضافت ساخرة: "أنا متعشية محشي كرنب وممكن أبهدلك، ثم أنتي خسرتي الوزن وعملتي بعدها، أم أنك نسيتي".

وكانت محكمة مصرية، أيدت في شهر مارس/ آذار 2020 قرار منع ظهور ريهام سعيد على جميع وسائل الإعلام، وذلك مدة عام واحد فقط.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن المحكمة قررت رفض طلب سعيد بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المطعون عليه، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

وكانت سعيد تقدمت بطلب الحكم بوقف التنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي ينص على منع ظهور الفنانة على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، وذلك "لاعتيادها إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام وإهانة الجمهور وإيذاء مشاعره والحط من شأنه في العديد من القضايا".

واعتبر المجلس الأعلى للإعلام، أن سعيد تشكل خروجا عن حدود الإعلام الهادف ويخالف ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر قرارا بمنع ظهور ريهام سعيد لمدة عام، على كل وسائل ‏الإعلام، بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، وذلك لإهانتها مرضى ‏السمنة خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على فضائية "الحياة" المصرية‎.