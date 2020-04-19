مخرج أحدث أفلام خالد النبوي يدافع عنه من اتهام "الإساءة للممرضين"

تعرض أحدث أفلام الفنان المصري، خالد النبوي، "يوم وليلة" لاتهامات بالإساءة إلى مهنة التمريض.

وتقدم عضو مجلس النواب المصري، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، سعيد حساسين، اليوم الأحد، بطلب إحاطة حول الفيلم إلى رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، من أجل توجيهه إلى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بحسب صحيفة "الجمهورية" المصرية.

وطالب حساسين بسرعة التدخل للوقف الفوري لعرض الفيلم ورفعه من دور العرض السينمائية.

وأكد أن جميع الممرضات والممرضين المصريين داخل الجيش الأبيض المصري يستحقون التحية والتقدير من الشعب المصري، وأضاف أنه لا يسمح بالإساءة لمهنة التمريض في الفن.

من جانبه، دافع مخرج فيلم "يوم وليلة" أيمن مكرم، عن الاتهام الموجه إليه بالإساءة لمهنة التمريض، مؤكدا أن الفيلم قدم حالة فردية وليست تعميما على المهنة، وأن "ما يقدمه الفيلم دراما وتمثيل، حكاية تشير إلى أن هناك حالة وشخصية في رواية"، بحسب موقع "مصراوي".

واعتبر مكرم أن الهجوم على الفيلم في ذلك التوقيت تحديدا "استغلال لموقف صعب ورغبة في الظهور والشهرة على حساب أفراد يعملون بجد، خاصة وأن الفيلم رُفع من دور العرض السينمائية من شهر يناير/ كانون الثاني".

وطالب المخرج أيمن مكرم النائب سعيد حساسين بطرح موضوعات أهم متعلقة بأزمة فيروس "كورونا" المستجد داخل مجلس الشعب، مثل الحديث عن المستشفيات وبدل الممرضين والأطباء وتوفير المزيد من وسائل النقل لهم وقت فرض "حظر التجوال".

وعُرض فيلم "يوم وليلة" بدور العرض في شهر يناير، وتدور أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

والفيلم من بطولة خالد النبوي ودرة التونسية وأحمد الفيشاوي وحنان مطاوع وخالد سرحان، وهو من تأليف يحيى فكرة ومن إخراج أيمن مكرم.