جدل بعد دعوة مسؤول إيراني إلى شرب "بول الإبل" للشفاء من كورونا... فيديو

تعرض مسؤول إيراني للسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع فيديو، وهو ينصح المواطنين بشرب "بول الإبل" للشفاء من فيروس كورونا.

وظهر مدير الجمعية العلمية لطب الإمام الصادق، مهدي سبيلي، في مقطع مصور وهو يشرب بول الإبل، داعيا المواطنين لشربه للشفاء والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

واعتبر سبيلي الفيديو أن "تناول بول الإبل لثلاثة أيام على التوالي يُعد من أفضل طرق الوقاية لفيروس كورونا ولأمراض الرئة بشكل عام".

داروی جدید ضد کرونا طبق روایات اسلامی: شاش شتر. pic.twitter.com/n6W2NDXgFx — رضا حقيقت‌نژاد (@rezahn56) April 19, 2020

وأثار الفيديو موجة من السخرية بين الإيرانيين على مواقع التواصل وذلك في ظل تكرار مشاهداتهم لروايات من مسؤولين ورجال دين تعتمد على الخرافات.

برخی کاربران ارزشی پرسیده‌اند شاش شتر بهتر از آبجو نیست. شاید باشد! اصلا بیاید و اسمش را بگذارید آبجوی اسلامی یا شیعی یا جمهوری اسلامی. سپاه یا ستاد اجرایی هم سرمایه‌گذاری کنند و برند تازه بزنند. هم سود دارد و هم به حرف اهل بیت عمل شده؛ بازی برد-برد. — رضا حقيقت‌نژاد (@rezahn56) April 19, 2020

حيث دعا الممتبعين إلى عدم الاستماع لهذه الخرفات، وأن ذلك مضر لجسم الإنسان.