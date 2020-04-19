قائدة طائرة تكشف أكثر اللحظات متعة أثتاء التحليق

كشفت بيرنيس موران وهي قائدة طائرة تعمل في الخطوط الجوية البريطانية منذ 12 عاما عن أكثر اللحظات متعة أثناء التحليق.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن موران قولها :"من أكثر اللحظات متعة بالنسبة للطيار هو صوت محركات الاحترار قبل الإقلاع. وهي اللحظات التي تسبق التحليق".

ووفقا لها فإن اللحظة الثانية الأكثر متعة، عندما تبدأ الطائرة بالتسارع على طول المدرج، وترتفع مقدمة الطائرة في الهواء، لافتة في الوقت نفسه إلى أن هذه اللحظة تسبب الشعور بالتوتر ولا يمكن للطاقم الاسترخاء حتى الوصول إلى الارتفاع المطلوب.

واللحظة الثالثة التي ينتظرها الطيارون هي وجبة الغداء. يعترف موران قائلة: "عندما يعلنون وقت الغداء اشغل آلية الطيار الآلي وابدأ بقراءة قائمة الطعام بتمعن".