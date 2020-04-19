استفد من الحجر المنزلي واصنع شامبو بمكونات بسيطة

قدم موقع "غود هاوس كيبينغ" خطوات سهلة لتحضير الشامبو خلال فترة الحجر المنزلي التي تمر بها معظم دول العالم بسبب تفشي جائحة كورونا.

وبحسب الموقع يمكن الاستفادة من الطرق المذكورة وبمكونات موجودة في كل منزل لتحضير 3 أنواع مختلفة من الشامبو، فما هي تلك الأنواع والطرق؟

شامبو عادي

المكونات: نصف كوب من الماء ونصف كوب من الصابون السائل وملعقة صغيرة من الزيت النباتي أو مادة الغلسرين بضع قطرات من زيت عطري مفضل كالياسمين وغيره.

الطريقة: امزج المكونات واخلطها جيداً، وضعها في زجاجة شامبو أو أية عبوة بلاستيكية.

شامبو بالأعشاب

المكونات: نصف كوب من الماء بالنسبة للشامبو المعطر بشكل طبيعي، اختر صابوناً سائلا معطراً. أو بإمكانك الاستعاضة عنه بنصف كوب من شاي الأعشاب (بابونج- لافندر- إكليل الجبل). ملعقة صغيرة من الزيت النباتي أو مادة الغلسرين.

الطريقة: امزج المكونات واخلطها جيداً، وضعها في زجاجة شامبو أو أية عبوة بلاستيكية.

شامبو خل التفاح

إذا كنت تريد معرفة السر الحقيقي لصنع شامبو صحي للشعر، فاستخدِم خل التفاح.

المكونات: ربع كوب من خل التفاح كوب من الماء الساخن بضع قطرات من زيت عطري تُفضله.

الطريقة: ضع خل التفاح في قاع زجاجة ثم ضعها بالماء الساخن ورجَّها جيداً. كما يمكنك إضافة بضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك أيضاً للرائحة.

وبعد أن يستقر بضع دقائق، ضع ¼ كوب على الشعر المبلل، وامسحه من خلال الأصابع، واشطفه. كما أن هذا الشامبو لا يحتوي على رغوة لكنه يترك الشعر نظيفاً ولامعاً.