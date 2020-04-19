الموت يفجع فنانة مصرية شهيرة

أعلن نقيب المهن التمثيلية فى مصر، أشرف زكي، عن وفاة شقيقة الفنانة نهال عنبر.

وتوفيت بهرة عنبر، شقيقة الفنانة نهال، اليوم الأحد، وشيعت جنازتها ودفنت بطريق الواحات قرب العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت نهال عنبر قد طالبت متابعيها بالدعاء لشقيقتها بهرة، بعد أن دخلت إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وقالت نهال عنبر :"دعواتكم لأختي الوحيده الغالية بهره اللي مليش غيرها في الدنيا أن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بالف سلامه أمين يا رب".

ونشرت نهال عنبر صورة لها مع فريق طبي كان يهتم بأختها داخل المستشفى، وشكرتهم على مساعدتهم لشقيقتها.