"يخدعون متابعيهم"... مطربة كويتية تثير الجدل بتغريدة عن مشاهير الفن والرياضة

أثارت المطربة الكويتية شمس، اليوم الأحد، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحات قد تبدو صادمة ومفاجئة للبعض عن مشاهير الفن والرياضة.

وقالت شمس إن "عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والنجوم، يخدعون متابعيهم ويجعلوهم يظنون أنهم يتواصلون معهم بشكل مباشر بينما هم يوظفون (أدمنز) يردون ويتواصلون عنهم".‏

وكتبت شمس على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، "أغلب المشاهير في عالم السوشيال ميديا من فن ورياضة وسياسة مشغلين أدمن يعيش دور الحب ‏والاهتمام في المعجبين ويجمعهم للتطبيل وسب المنافسين ويعيشهم بالحب والغرام".

اغلب المشاهير في عالم السوشال ميديا من فن ورياضة وسياسة مشغلين #ادمن يعيش دور الحب والاهتمام في المعجبين ويجمعهم للتطبيل وسب المنافسين ويعيشهم بالحب والغرام والمعجبين كل ظنهم انهم متواصلين مع المشهور مو مع السكرتير 😂😂 سنافري احمدوا ربكم انتوا معاي حتى في موبايلي🙃 — SHAMS 🌕 (@shamsofficial) April 19, 2020

وتابعت "والمعجبين كل ظنهم إنهم متواصلين مع ‏المشهور وليس مع السكرتير".

وختمت "أحمدوا ربكم أنتوا معاي حتى في موبايلي".‏‎ ‎

يشار إلى أن شمس هي مطربة كويتية من أصل سعودي، بدأت مشوارها الغنائي بتكوين فرقة شعبية بنهاية التسعينيات، وكان ‏أخر ‏ألبوماتها الفنية عام 2017 بعنوان "شقيت ثوبي" كما شاركت في بطولة المسلسل الكوميدي "عوض أبا عن جد" الذي عرض ‏في ‏رمضان 2018.‏

مسلسل "عوض أبا عن جد" من تأليف خلف الحربي، إخراج أوس الشرقي ومن بطولة أسعد الزهراني، حبيب الحبيب، بشير ‏الغنيم، ‏إبراهيم الحساوي، عبد المجيد الرهيدي، عبد المحسن الشمري، شمس، وعد، هيا الشعيبي. ‏