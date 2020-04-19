ضجة في مصر بسبب فيلم يسئ للممرضات المصريات... فيديو

وجهت نقيب عام التمريض في مصر الدكتورة كوثر محمود، اتهاما مباشرا لصناع فيلم "يوم وليلة"، بالإساءة لسمعة 600 ألف من أعضاء فرق التمريض في مصر.

وقالت في مداخلة تلفزيونية، إن "عرض الفيلم عبر موقع يوتيوب يحبط من معنويات أعضاء المنظومة الصحية في مصر الذي يخوض الآن حربا لمواجهة انتشار فيروس كورونا".

وأضافت "فيلم (يوم وليلة)، يسيء لـ600 ألف ممرض وممرضة يعملون فى المنظومة الصحية".

وناشدت الرئاسة المصرية بالتدخل لوقف عرض الفيلم.

وتابعت "جيش مصر الأبيض وهم جميعاً مشروع شهيد ذهبوا إلى مستشفيات الحجر، وهم على علم بأنهم عرضة للإصابة، ولكن منذ 3 أيام هناك حالة غضب كبيرة وسط الممرضين بسبب الفيلم الذي لا يعبر عن الدور الكبير الذي تقدمه الممرضات الآن".

يذكر أن فيلم "يوم وليلة" عرض بحفل افتتاح الدورة الأخيرة لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، كما تم اختياره للمشاركة في حفل ختام مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وكان من المقرر عرضه بقاعات السينما المصرية بعد تصنيفه للكبار فقط بقرار من الرقابة على المصنفات الفنية، ولكن تم الغاء العرض بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وقررت الشركة المنتجة عرضه عبر موقع اليوتيوب.

فيلم "يوم وليلة"، يشارك في بطولته خالد النبوي، درة، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور، ومن تأليف يحيى فكري.