ابتكار "ذيل آلي" للبشر… هذه مهمته

تعتمد الكثير من الطيور والحيوانات على الذيل لتحقيق التوزان، خلال الوقوف على أفرع الأشجار، أو حتى خلال التحليق في الهواء.

ابتكر فريق من الباحثين اليابنيين طريقة جديدة تمنحك القدرة على التوازن خلال وقوفك على حافة مبنى مرتفع أو حتى خلال المشي على قمم الجبال.

ويقوم الروبوت "الذيل" على منحك القدرة على الاحتفاظ بتوازنك مثلما تفعل الحيوانات والطيور، حيث يتكون من أجزاء تشبه الأجزاء الموجودة في ذيل الحيوانات، وعضلات صناعية ووسائل استشعار تجعله يتحرك بصورة آلية في الاتجاه الذي يحافظ على اتزان الجسم خلال الحركة والدوران ليمنح الجسم الاتزان اللازم.

Would you wear a robotic tail to correct your balance? pic.twitter.com/JImPiIvjTp — The Sun (@TheSun) April 19, 2020

ويظهر الفيديو نموذج يتم تجربته لشخص يرتدى هذا الذيل ويقوم بمحاكاة لحركات مائلة ليقوم الذيل الآلي خلالها بتغيير وضعه ليحفظ اتزان الجسم.

ويواصل مصمموا الذيل الروبوتي عملهم ليكون هذا الذيل الروبوتي متاح للاستخدام لأغراض طبية، ومساعدة الذي يواجهون مشاكل في الاتزان خلال الحركة.