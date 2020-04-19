فيديو يحبس الأنفاس... طفل معلق بسلك الضغط العالي على ارتفاع 15 مترا

أكدت السلطات المحلية في إندونيسيا، أن مقطع الفيديو الذي يظهر فيه طفل معلق بسلك كهرباء الضغط العالي على ارتفاع 15 مترا، حقيقي.

وقالت السلطات إن الصبي لم يكن يدرك أن الكابلات بصدد التثبيت، فأمسك بأحدها وهو على ارتفاع منخفض، قبل أن يتم رفعه عن سطح الأرض فجأة.

Yang punya anak kecil, anaknya jangan "dilepas" ya.. pic.twitter.com/zXcQGSLC7z — 😹😹😹 (@sushiaftergym) April 17, 2020

ويظهر الصبي في الفيديو وهو يصرخ: "من فضلك، ليس لدي قبضة قوية. أريد النزول".

وسارع السكان للعثور على مراتب، يسقط الطفل عليها قبل نقله إلى المستشفى وهو مصاب بجروح طفيفة.