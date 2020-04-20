"إله الموت" وأقصر امرأة يخرجان لمكافحة فيروس كورونا...فيديو

ناشدت الممثلة الهندية البالغة من العمر 26 عامًا، جيوتي أمجي، التي يبلغ طولها 62.8 سم وهي تقف على سيارة شرطة، سكان ناجبور، حيث تعيش، وحثتهم على انتظار انتهاء الوباء في المنزل.

في مدينة بهراي، خرج أوتار براديش، وهو رجل يرتدي زي ياما، إله الموت الهندوسي الذي يمشي على الأرض ويحدد ضحاياه، إلى الشوارع. صرخ براديش "أنا ياما!" ملوحًا بمنجل مزيف. - أنا فيروس كورونا! إذا لم تطيعوني، سينتهي الجميع على الأرض! وتبعته رجال الشرطة في أقنعة طبية.