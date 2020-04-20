سعودية تصنع غرفة عزل نموذجية داخل المنزل لاستقبال ابنها... فيديو

ويظهر في مقطع الفيديو غرفة عزل متكاملة يمكن للابن أن يقضي فيها فترة العزل المقدرة بـ14 يوما، ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

ووضعت الأم سريرا ومناديل ورقية وأكواب وصحون بلاستيكية وأكياس قمامة بالإضافة إلى المطهرات والمعقمات .

وزودت السيدة الغرفة بثلاجة صغيرة وجهاز ميكرويف وغسالة صغيرة وشاشة وريسيفر وزجاجات مياه.

وتم تسجيل 1088 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" في السعودية، حسب ما أعلنته وزارة الصحة، يوم أمس الأحد، ليصل الإجمالي إلى 9362 والوفيات إلى 97 بإعلان 5 حالات جديدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و345 إصابة، ونحو 162 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 605 آلاف.