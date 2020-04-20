بالفيديو... تحدي "دونت راش تشالنج" بلمسة عربية

انتشر تحد جديد على شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "dont rush challenge" حيث تظهر الفتيات، من دون مكياج.

إلا أن مجموعة من رواد التواصل الاجتماعي العربي أضافوا لسمتهم الخاصة على التحدي وقاموا بنشر فيديو يظهر وهم يرتدون الملابس الشعبية من مختلف الدول العربية.

كما أضافوا الموسيقى الشرقية إلى الموسيقى الأصلية، مؤدين رقصات تقليدية.

كما استخدم البعض الآلات الموسيقية الشعبية فيما ظهر البعض الآخر يحتسي القهوة العربية، موجهين في هذا الفيديو رسالة سلام إلى العالم.