بالفيديو... تحدي "دونت راش تشالنج" بلمسة عربية

إلا أن مجموعة من رواد التواصل الاجتماعي العربي أضافوا لسمتهم الخاصة على التحدي وقاموا بنشر فيديو يظهر وهم يرتدون الملابس الشعبية من مختلف الدول العربية.
View this post on Instagram
Dear world this is the #dontrushchallenge with an ARABIAN TWIST IM IN LOVE WITH THE ENDING!❤️ And to the other countries we need to do it in the next challenge ! Much love ❤️🔥✌️ بلمسة عربية إلى العالم! شو رأيكم بالنهاية؟! ☺️ Special thanks to these amazing ppl Who made this happen @flywithhaifa @tala.beseisso 🇵🇸 @ibrahimbasha 🇸🇦 @mohammedtarek0 🇪🇬 @Zainaaguenaou 🇲🇦 @anas0d 🇾🇪 @ines.sebiane 🇩🇿 @amna.hamdto 🇸🇩 @deemaalasadi 🇮🇶 @azzaalmughairy 🇦🇪 @Molham 🇸🇦 Music by @kimobashaworld Edited by @daniflicks Special thanks to @sammanyhajo for the Sudanese beat! 😍 A message of #Peace #سلام ربي يوّحد قلوبنا جميعاً
كما أضافوا الموسيقى الشرقية إلى الموسيقى الأصلية، مؤدين رقصات تقليدية.
كما استخدم البعض الآلات الموسيقية الشعبية فيما ظهر البعض الآخر يحتسي القهوة العربية، موجهين في هذا الفيديو رسالة سلام إلى العالم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)