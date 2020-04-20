للتسلية في "الحظر"... فيسبوك تطلق تطبيقا خاصا للألعاب

وقالت الشبكة الاجتماعية الأمريكية الشهيرة،، اليوم الاثنين، إن "فيسبوك" تخطط لإطلاق تطبيق يحمل اسم "Facebook Gaming" على الهواتف الذكية في خطوة حاسمة في مجال ألعاب الفيديو، إذ يسعى الناس لتسلية أنفسهم خلال تفشي الوباء العالمي، بحسب صحيفة "نيورويك تايمز" الأمريكية.

وتم تصميم تطبيق "Facebook Gaming" إلى حد كبير من أجل إنشاء الألعاب ومتابعة اللعب بصورة حية، وهو قطاع سريع النمو عبر شبكة الإنترنت، وتسعى منصات أخرى مثل "تويتش" و"يوتيوب" و"أمازون" و"غوغل" للاستثمار فيه وتحقيق أرباح منه.

كما أن ما شجع شركة "فيسبوك" على إطلاق تطبيق للألعاب خاص بها، هو أن أكثر من 700 مليون من مستخدميه، البالغ عددهم 2.5 مليار مستخدم شهريا، يشاركون في الألعاب المتوافرة عبر تطبيقه الرئيسي، ومن أشهرها "فارم فيل".

وكان "فيسبوك" يسعى لإطلاق تطبيقه للألعاب في شهر يونيو/ حزيران المقبل، إلا أنه وجد أن الوقت الحالي هو المناسب تماما لطرحه مع استمرار الحجر المنزلي في دول العالم.

Facebook to launch its own Facebook Gaming app - https://t.co/Fe2tOTYXUX pic.twitter.com/uVgbhSv2sD — MSPoweruser (@mspoweruser) April 19, 2020

وبخلاف احتواء تطبيق "على "Facebook Gaming" على الألعاب المعروفة، فإنه سيرتكز أكثر على مدى نجاحه في جذب جمهور "فيسبوك" لمشاهدة وإنشاء أحداث بث مباشر.

ولا يحتوي التطبيق حاليا على إعلانات، وسيحصل "فيسبوك" على المال عندما يرسل المشاهدون "نجوما" والتي تمثل مبالغ مالية لأصحاب البث المباشر، بينما تحصل الشركة على عمولة.

لكن تؤكد الشركة أنها تهدف حاليا إلى بناء جمهور ألعابها قبل إضافة طرق أخرى لكسب المال.

واختبرت شركة "فيسبوك" تطبيق "Facebook Gaming" في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية على مدار الـ18 شهرا الماضية، وتخطط لإطلاقه على متجر "غوغل بلاي" لهواتف أندرويد، وبالنسبة لنسخة هواتف "آيفون" فلن تطرح إلا بعد الحصول على موافقة من متجر "أبل" للتطبيقات.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن "فيسبوك" تسعى لإطلاق تطبيقات منفصلة تحت علامتها التجارية، مثل "Facebook Camera" و"Facebook Paper".